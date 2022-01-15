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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Мужская сборная по биатлону России одержала победу на этапе Кубка мира

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.

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Источник: AP 2021

Гонку выиграла сборная России. Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Белоруссии.

В состав российской сборной входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины

1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)
2. Германия +7,0 (0+2)
3. Белоруссия +23,2 (0+6).

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