Мужская сборная по биатлону России одержала победу на этапе Кубка мира
В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.
В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская эстафета.
Гонку выиграла сборная России. Второе место заняла команда Германии. Бронзовые медали достались представителям Белоруссии.
В состав российской сборной входили Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Мужчины
1. Россия — 1:11.06,1 (0+4)
2. Германия +7,0 (0+2)
3. Белоруссия +23,2 (0+6).