Что вы творите?! Россия победила в эстафете даже без Латыпова!

Биатлон

Кубок мира в Рупольдинге (Германия)

Мужчины, Эстафета (4×7,5 км)

1. Россия — 01:11.06,1 (0 шт. кругов + 4 доп.патрона)

2. Германия — отставание 7,0 (0+2)

3. Белоруссия — 23,0 (0+6)

4. Италия — 53,7 (0+5)

5. Франция — 1.15,0 (1+10)

6. Украина — 1.44,9 (0+6).

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Начало эстафеты получилось улетным. Французы — штрафной круг. У норвежцев и шведов вообще курьез: Фемлинг расстрелял мишени Андерсена (кстати, с промахами) и бедный «викинг» просто завис на рубеже, не понимая, что ему теперь делать. Пока разобрался — утекло море времени.

Наш Халили неудачами фаворитов воспользовался отменно. У Карима ноль промахов и третий ход. Он финишировал в четверке лидеров — с итальянцем, американцем и белорусом. Соперники, с которыми нашим разбираться по силам.

Главный прорыв следующего этапа совершил Эмильен Жакелен. С 14-го места он переместил в группу лидеров! Второй номер Кубка мира, что сказать?

Наш Даниил Серохвостов тоже не подкачал. На лежке он взял два доппатрона, зато собрался на стойке. А потом терпел на третьем круге, не отпустив на нем никого, в том числе, Жакелена. Самый молодой россиянин в нынешнем Кубке мира в порядке и вряд ли у кого-то есть сомнения, что он не только поедет на Олимпийские игры, но и выступит там в эстафете. Даниил — парень с характером.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5KR6nOIcpf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Daniel (@danielserokhvostov1)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Французы готовят новую звезду

Нет никаких проблем с бойцовскими качествами и у Логинова. После лежки на третьем этапе протокол выглядел шикарно: Россия — первая, Белоруссия — вторая, Украина — третья. Славянский базар! Итальянцы отвалились, но это было предсказуемо — у них третий этап самый слабый. А у французов чуть подсел 20-летний Эрик Перро. Кстати, советую обратить на него внимание. Накануне гонки общались с журналистами L'Equipe.

— Скорее всего, Эрик поедет в Пекин, — заверили они. — Шестым номером. Вне зависимости от того, как выступит сегодня. У нас пока никто не обращает внимание на результат, ему только 20 лет. На первых двух этапах он был где-то в пятом десятке в спринте, в Анси — 68-й, в Оберхофе — 74-й. Никого это не волнует, парень набирается опыта. Вы заметили, что здесь, в Рупольдинге, он стал восьмым в спринте? Даже Мартен Фуркад в его возрасте не мог этим похвастаться. Эрик быстро прогрессирует, глядя на Кентена и Жакелена. Тренеры на него очень надеются. Кто знает, может он выстрелит уже в Пекине.

Перро на стойке промазал еще трижды. И пока юный талант набивал шишки, Логинов ковал России победу. Александр дважды ошибся на стойке, но это не помешало ему сохранить первую позицию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSMR_w7sATU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSMR_w7sATU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSMR_w7sATU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Александр (@aleksandr_loginov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чудо Цветкова

На четвертом этапе за Россию сражался Цветков. Его путь вообще восхищает. Он начинал сезон с Кубка страны. Еще в конце декабря никто не мог сказать наверняка, что Максима вытащат с Кубка IBU на Кубок мира, а он за два этапа не просто закрепился в основе, но и дорос до финишера в эстафете. Причем не сказать, что у нас убегающая четверка — когда ставка делается на убойное начало, в надежде дотерпеть. Максим был хорош в Оберхофе и он же показал лучший в команде результат в спринте в Рупольдинге. При этом остался недоволен собой.

— Лучший из наших? — усмехался он. — Да бросьте вы. Если бы все мы были в десятке и я был бы лучшим, это одна история. А так я проиграл 20 спортсменам. И нам нужна шестая квота. Радоваться нечему.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYR2u65rYb1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYR2u65rYb1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYR2u65rYb1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Максим был просто великолепен. Он заставил всех понервничать, когда чуть не опоздал на старт, но на дистанции снял все вопросы. Убегал Цветков вместе с Антоном Смольским. Здесь, в Рупольдинге, белорус был третьим в спринте, да и в общем зачете входит в топ-10 — а это очень солидно. Однако на лежке подопечный нашего Андрея Падина не справился с давлением. В отличие от россиянина. Который был идеален как на первом рубеже, так и потом на втором.

А еще Цветков шикарно отработал тактически, не подпустив на последнем круге Филиппа Наврата, которого тренеры гнали по домашней трассе, как в последний раз.

Победа!