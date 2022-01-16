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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Логинов снова с медалью. Александр с 32 места перепрыгнул на второе!

Красивое завершение этапа в Германии.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: AFP 2021

Рупольдинг оставляет смешанные впечатления. Вот взять мужскую сборную — сначала провал в спринте, лишивший команду шансов на шестую олимпийскую квоту, а потом раз — и яркая победа в эстафете. Женщины тоже отнюдь не блистали, но из-за ошибок соперниц и классного этапа Кристины Резцовой заскочили на пьедестал. Самое интересное, что ни то ни другое не стало чем-то внезапным, наша сборная сейчас как неваляшка. С одинаковыми шансами может качнуться как в одну сторону, так и в другую. И это — главный вывод перед Олимпиадой.

Прорыв Логинова

Воскресные гонки преследования казалось, не будут огненными. Все дело из-за больших отставаний по итогам спринтов.

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Неплохая стартовая позиция была разве что у Мироновой. Светлана должна была стартовать восьмой. Но она на гонку не вышла. Как сообщил старший тренер Михаил Шашилов, у спортсменки температура и легкое недомогание.

Проявить себя в пасьюте сумела только Ирина Казакевич. Она с 35-го места поднялась 14-е.

Мужчины тоже стартовали во втором-третьем десятках. Однако они сумели приятно порадовать. Логинов и Цветков с каждым кругом продвигались все выше и к четвертому рубежу подошли в ранге реальных претендентов на медали. Максим дрогнул — два промаха. А вот Александр отработал отменно. На стойке, которая у него столько лет хромает! И убежал в борьбе за серебро с литовцем Стролем, белорусом Смольским, французом Дестье и немцем Лессером. Наш чемпион мира не сплоховал и уверенно разобрался с конкурентами на последнем круге.

Логинов — снова на подиуме. Это очень приятный звоночек перед Олимпиадой.

Кто поедет в Пекин

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Еще один важный итог по следам Рупольдинга — олимпийский состав. Официально его объявят в понедельник. Но говорить об интриге не приходится. Немецкие этапы дали ответы на все вопросы.

Мужская пятерка будет выглядеть так.

— Александр Логинов. Комментарии не требуются.

— Эдуард Латыпов. Несмотря на бессмысленный и беспощадный карантин, в котором он по-прежнему находится, его место не обсуждается.

— Даниил Серохвостов. 22-летний спортсмен — открытие сезона. Он хорош ходом, молодцом держится в эстафетах и, если все будет продолжаться в том же ключе, через пару сезонов станет лидером сборной.

— Максим Цветков. Главная сенсация в российском биатлоне. Еще недавно он бегал на Кубке России, и ни о каком Пекине всерьез никто даже подумать не мог. Но блестящие выступления в Германии, венцом которых стал победный финиш в эстафете, перевернули всё.

— Карим Халили. После Оберхофа его позиции пошатнулись, однако в Рупольдинге спортсмен выступил лучше Антона Бабикова и Александра Поварницына. Последние двое почти наверняка останутся запасными.

По женщинам вопросов было еще меньше.

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— Кристина Резцова — главная российская биатлонистка прямо сейчас.

— Светлана Миронова не так хороша, как пару сезонов назад, но альтернативы нет.

— Ульяна Нигматуллина. Несмотря на провал в Рупольдинге, она в районе топ-20 общего зачета Кубка мира. По нынешним временам это железное место в команде.

— Ирина Казакевич. Самая верная ученица Михаила Шашилова выкарабкивается из ямы, в которой была в начале сезона. В преследовании она — лучшая из наших.

— Валерия Васнецова. Она вне топ-30 Кубка мира, но, опять-таки, работает метод от противного. Больше включать просто некого. Шевченко не убедила, Куклина — тем более. Теоретически есть вариант с Евгенией Павловой, которая неплохо выступает на Кубке IBU, но это крайне маловероятный расклад.

Владимир Иванов

  • 1
    Кантен Фийон-Майе
    Франция
    Франция
  • 2
    Александр Логинов
    Россия
    Россия
  • 3
    Антон Смольский
    Беларусь
    Беларусь
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