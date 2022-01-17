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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает Metaratings.

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Источник: AP 2021

Игры пройдут с 4-го по 20 февраля.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков (запасной).

Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Также сообщается, что окончательное решение по поводу участия Бабикова в Олимпиаде будет принято по результатам его выступлений на этапе Кубка мира в Антхольце, который состоится с 20 по 23 января.

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