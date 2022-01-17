Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине
Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает Metaratings.
Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине, сообщает Metaratings.
Игры пройдут с 4-го по 20 февраля.
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Антон Бабиков (запасной).
Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.
Также сообщается, что окончательное решение по поводу участия Бабикова в Олимпиаде будет принято по результатам его выступлений на этапе Кубка мира в Антхольце, который состоится с 20 по 23 января.