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14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по биатлону назвала спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

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Источник: РИА "Новости"
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Состав назвал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров на пресс-конференции.

В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Все запасные остаются в России. Зимняя Олимпиада пройдёт с 4-го по 20 февраля.

В настоящий момент лучшим россиянином в общем зачёте Кубка мира является Александр Логинов, который с 377 очками занимает шестое место. Лидирует француз Кентен Фийон Майе (581 очко). У женщин Кристина Резцова с 323 очками идёт на 12-м месте. Лидирует норвежка Марте Рёйселанд (651 очко).

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