Сборная России по биатлону объявила состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022 в Пекине

Все запасные остаются в России. Зимняя Олимпиада пройдёт с 4-го по 20 февраля.

В настоящий момент лучшим россиянином в общем зачёте Кубка мира является Александр Логинов, который с 377 очками занимает шестое место. Лидирует француз Кентен Фийон Майе (581 очко). У женщин Кристина Резцова с 323 очками идёт на 12-м месте. Лидирует норвежка Марте Рёйселанд (651 очко).