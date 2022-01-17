Объявлен состав сборной Беларуси по биатлону на Олимпийские игры в Пекине

В общем зачёте нынешнего розыгрыша Кубка мира лучшая из белорусских биатлонисток, Динара Алимбекова, занимает третье место. У мужчин Антон Смольский идёт седьмым. Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце с 20 по 23 января.