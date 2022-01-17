Союз биатлонистов России озвучил состав на Игры и задачу бороться за медали в каждой гонке

Максимальной олимпийской квоты российской сборной в этом сезоне заработать не удалось — в составы мужской и женской команд попали не по шесть, а по пять спортсменов: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова включены в список резервистов, они смогут оказаться на Олимпиаде в том случае, если одному из членов олимпийской команды потребуется замена по медицинским показаниям.

Играм быть

Опасность кроется в новой волне распространения коронавирусной инфекции, которая добралась и до Китая. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который присутствовал на объявлении состава, отметил, что угрозы отмены или переноса соревнований нет, все гарантии их проведения получены. Главное сейчас — успешно пройти заключительный этап подготовки к Играм и избежать заражений коронавирусом.

В Пекин российские биатлонисты отправятся 26 января, через два дня после окончания этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Первый биатлонный старт в олимпийской столице состоится 5 февраля — смешанная эстафета. У команды будет больше недели, чтобы привыкнуть к непростым условиям олимпийской трассы: она расположена в среднегорье, для ее укладки использовали искусственный снег, в который сильным ветром наметает мелкий песок и глину.

«Изменения в олимпийской трассе вряд ли будут, — сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. — Если только ветер в районе стрельбища будет очень сильным, то могут появиться специальные заграждения. Со слов нашего сервиса, трасса похожа на ту, что в Антхольце. Это не очень крутые, но продолжительные повороты, на которых некогда отдыхать. И высота тоже идентичная. Но чем сложнее условия, тем лучше мы выступаем».

Виктор Майгуров | Источник: РИА "Новости"

Майгуров и озвучил задачу бороться за медаль в каждой гонке. В мужской части соревнований задача не кажется невыполнимой — чемпион мира 2020 года Александр Логинов и восходящая звезда российского биатлона Эдуард Латыпов способны бороться за высокие места. Плюс вторую молодость переживает Максим Цветков, который в январе вернулся в основу сборной после трехлетнего перерыва и сейчас по скорости прохождения дистанции входит в число лучших биатлонистов мира, от него тоже можно ждать приятных сюрпризов. В эстафете болельщики вправе рассчитывать на медаль.

В женской команде надежд на медали не столь много, главная связана с командной гонкой. В четырех личных стартах — индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования, масс-старте — бороться с ведущими биатлонистками планеты пока способна только Резцова. Готовность остальных вызывает вопросы, но старший тренер женской команды Михаил Шашилов на протяжении всего сезона обещает, что к Олимпиаде его воспитанницы Миронова, Казакевич и Васнецова будут в порядке. Чего ждать от Нигматуллиной — тоже непонятно: сезон она начала в целом неплохо, но в январе ее результаты заметно просели, однако на ее стороне олимпийский опыт, Нигматуллина — единственная, кто прежде уже выступала на Олимпиаде.

Четыре года назад она еще под девичьей фамилией Кайшева она попала в число четырех российских биатлонистов, которые были допущены к Играм. Тремя другими были Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова. Последние двое в начале сезона тоже рассчитывали отобраться на Игры, но их мечты разбили проблемы со здоровьем.

Ветер перемен

Поздняков убежден, что на Олимпиаду попали лучшие. «С моей точки зрения, это абсолютно справедливый выбор, — сказал он. — Спортсмены, которые поедут в Пекин, хорошо выглядели по сезону, вопросов не вызывает ни одна из кандидатур. В СБР было единодушие, в нашей делегации в Пекине будут лучшие биатлонисты России».

Станислав Поздняков | Источник: РИА "Новости"

Непростые условия в горном пригороде Пекина могут внести серьезные коррективы в результаты соревнований по биатлону. Не исключено, что порывистый ветер может скомкать гонку фаворитам и дать шанс на высокие места аутсайдерам. В этой связи предсказать итоговые результаты достаточно сложно.

«Олимпиада будет непростой, — сказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Стадион, на котором никто не выступал. По прогнозам, там будут минусовые температуры, снег, ветер на стрельбище все время. Результат сложится по совокупности многих компонентов, в том числе по работе лыж. Как будут работать лыжи — это тоже важно».

Столь непростые условия, как заметил Майгуров, могут стать преимуществом российских биатлонистов. В нынешнем сезоне их результаты впервые за долгие годы внушают оптимизм.

«Как показывает данный сезон, мы можем бороться за медали в большей мере в эстафетных гонках, в том числе смешанной, — сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский. — У девочек будет зависеть от того, как проведет стрельбу Кристина Резцова, а у мужчин — Логинов. Надо посмотреть, как перенес ковид Латыпов. Если он в хорошем состоянии, то также может бороться за медали любого достоинства».