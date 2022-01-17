Союз биатлонистов России озвучил состав на Игры и задачу бороться за медали в каждой гонке

Максимальной олимпийской квоты российской сборной в этом сезоне заработать не удалось — в составы мужской и женской команд попали не по шесть, а по пять спортсменов: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Максим Цветков и Карим Халили, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова включены в список резервистов, они смогут оказаться на Олимпиаде в том случае, если одному из членов олимпийской команды потребуется замена по медицинским показаниям.
Опасность кроется в новой волне распространения коронавирусной инфекции, которая добралась и до Китая. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, который присутствовал на объявлении состава, отметил, что угрозы отмены или переноса соревнований нет, все гарантии их проведения получены. Главное сейчас — успешно пройти заключительный этап подготовки к Играм и избежать заражений коронавирусом.
В Пекин российские биатлонисты отправятся 26 января, через два дня после окончания этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Первый биатлонный старт в олимпийской столице состоится 5 февраля — смешанная эстафета. У команды будет больше недели, чтобы привыкнуть к непростым условиям олимпийской трассы: она расположена в среднегорье, для ее укладки использовали искусственный снег, в который сильным ветром наметает мелкий песок и глину.
«Изменения в олимпийской трассе вряд ли будут, — сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров. — Если только ветер в районе стрельбища будет очень сильным, то могут появиться специальные заграждения. Со слов нашего сервиса, трасса похожа на ту, что в Антхольце. Это не очень крутые, но продолжительные повороты, на которых некогда отдыхать. И высота тоже идентичная. Но чем сложнее условия, тем лучше мы выступаем».
Виктор Майгуров | Источник: РИА "Новости"
Майгуров и озвучил задачу бороться за медаль в каждой гонке. В мужской части соревнований задача не кажется невыполнимой — чемпион мира 2020 года Александр Логинов и восходящая звезда российского биатлона Эдуард Латыпов способны бороться за высокие места. Плюс вторую молодость переживает Максим Цветков, который в январе вернулся в основу сборной после трехлетнего перерыва и сейчас по скорости прохождения дистанции входит в число лучших биатлонистов мира, от него тоже можно ждать приятных сюрпризов. В эстафете болельщики вправе рассчитывать на медаль.
В женской команде надежд на медали не столь много, главная связана с командной гонкой. В четырех личных стартах — индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования, масс-старте — бороться с ведущими биатлонистками планеты пока способна только Резцова. Готовность остальных вызывает вопросы, но старший тренер женской команды Михаил Шашилов на протяжении всего сезона обещает, что к Олимпиаде его воспитанницы Миронова, Казакевич и Васнецова будут в порядке. Чего ждать от Нигматуллиной — тоже непонятно: сезон она начала в целом неплохо, но в январе ее результаты заметно просели, однако на ее стороне олимпийский опыт, Нигматуллина — единственная, кто прежде уже выступала на Олимпиаде.
Четыре года назад она еще под девичьей фамилией Кайшева она попала в число четырех российских биатлонистов, которые были допущены к Играм. Тремя другими были Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова. Последние двое в начале сезона тоже рассчитывали отобраться на Игры, но их мечты разбили проблемы со здоровьем.
Поздняков убежден, что на Олимпиаду попали лучшие. «С моей точки зрения, это абсолютно справедливый выбор, — сказал он. — Спортсмены, которые поедут в Пекин, хорошо выглядели по сезону, вопросов не вызывает ни одна из кандидатур. В СБР было единодушие, в нашей делегации в Пекине будут лучшие биатлонисты России».
Станислав Поздняков | Источник: РИА "Новости"
Непростые условия в горном пригороде Пекина могут внести серьезные коррективы в результаты соревнований по биатлону. Не исключено, что порывистый ветер может скомкать гонку фаворитам и дать шанс на высокие места аутсайдерам. В этой связи предсказать итоговые результаты достаточно сложно.
«Олимпиада будет непростой, — сказал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Стадион, на котором никто не выступал. По прогнозам, там будут минусовые температуры, снег, ветер на стрельбище все время. Результат сложится по совокупности многих компонентов, в том числе по работе лыж. Как будут работать лыжи — это тоже важно».
Столь непростые условия, как заметил Майгуров, могут стать преимуществом российских биатлонистов. В нынешнем сезоне их результаты впервые за долгие годы внушают оптимизм.
«Как показывает данный сезон, мы можем бороться за медали в большей мере в эстафетных гонках, в том числе смешанной, — сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский. — У девочек будет зависеть от того, как проведет стрельбу Кристина Резцова, а у мужчин — Логинов. Надо посмотреть, как перенес ковид Латыпов. Если он в хорошем состоянии, то также может бороться за медали любого достоинства».
В прошлом году команда устанавливала антирекорд по продолжительности гонок без медалей, сейчас — конкурентоспособна практически на каждом этапе Кубка мира. Если в Пекине ей удастся завоевать больше трех медалей, результат уже можно будет признать невероятным. Такое последний раз происходило в 2010 году в Ванкувере.