Карантин биатлониста Латыпова продлен на восемь дней. Спортсмен изолирован из-за российской вакцины

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«Китайцы объявили, что Латыпову еще восемь дней надо сидеть на карантине плюс к тем 14, что он уже отсидел. Латыпов уже штук пять антиген-тестов сдал отрицательных и до сих пор на карантине. Получается, что карантин у Эдика заканчивается 19-го января, прибавить к этому восемь дней. Нам сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай», — сказал Каминский.

Латыпов сдал положительный тест на коронавирус 5 января, в преддверии этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. За 14 дней карантина болезнь в организме спортсмена протекала бессимптомно, он чувствовал себя хорошо и был изолирован от сборной. 15 января пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в беседе с «РИА Новости Спорт» подтвердила, что несколько отрицательных тестов, которые сдал Латыпов, не являются официальными. Официальное тестирование планировалось на окончание карантина спортсмена — 19-е января.

Теперь Латыпов еще восемь дней проведет в Оберхофе и может пропустить вылет сборной России по биатлону на Игры в Пекин. Он запланирован на 26 января.

Положение Эдуарда отягощает и тот факт, что вакцина «Спутник V», которой привит спортсмен, не зарегистрирована в Германии. Именно поэтому Латыпов не может покинуть Оберхоф до тестирования 19 января. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в беседе с «Матч ТВ», объясняя различия карантинных ограничений для россиянина и Йоханнеса Кюна.

11 января немец заразился коронавирусом на этапе Кубка мира в Рупольдинге, но уже спустя восемь дней тренировался в итальянском Антхольце, где пройдет следующий этап. По словам IBU, Кюн мог сдать отрицательный тест вне зависимости от карантина уже через несколько дней из-за имеющейся прививки принятой в Германии вакциной.