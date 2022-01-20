Латыпову запретят лететь на Олимпиаду? Что происходит с лидером сборной

Откуда взялся новый карантин

Не успел начаться этап Кубка мира в Антхольце, как от старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского пришла тревожная новость. Эдуард Латыпов, сдавший положительный тест на коронавирус пятого января, должен был выйти из карантина 20-го числа и приехать на этап Кубка мира в Антхольце. Италия дала спортсмену разрешение на въезд в случае отрицательного теста.

Каминский планировал заявить Латыпова на масс-старт и эстафету. Собственно, лидер сборной России не соревновался уже месяц, поэтому гонки в Антхольце были для него критически важны. Каминский во многом из-за ситуации с Эдуардом поменял первоначальный план подготовки к Олимпиаде. Его группа должна была пропустить этап в Антхольце и отправиться на Семинский перевал. Но лишние переезды могли спровоцировать новый всплеск заболеваемости в сборной, поэтому было решено остаться в Италии.

Казалось бы, самое плохое осталось позади. Но тут пришли новости из Пекина. Организационный комитет Олимпиады теперь требует, чтобы Латыпов помимо уже отсиженных 14 дней карантина провел там еще восемь. Если участник Игр заболел в срок менее 30 дней с момента старта Олимпиады, то должен сдать дополнительные два теста. У Латыпова как раз такой случай.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--11617d99ab3e43668e12" data-vnd="11617d99ab3e43668e12" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=11617d99ab3e43668e12" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Каминский очень зол

Россиянину необходимо заполнить специально форму, внести туда результаты тестов и отправить ее за восемь дней до старта Игр. Получается, что Латыпову надо будет сдать целых четыре теста до вылета. Два обязательных остаются по первоначальным правилам и к ним добавятся еще два как человеку, недавно переболевшему коронавирусом. Если Эдуард сдаст два отрицательных теста 19 и 20 января, то самое ранее, когда он сможет вылететь в Китай, это 28-е число.

Все это жутко разозлило Каминского, который в интервью РИА Новости признался, что Олимпиада превратилась в политическое шоу, где спортсмены уже не так важны.

«Одному богу известно, что нам предъявят медицинские службы Китая. СБР и ОКР пытаются, чтобы Латыпов вылетел вместе со всей командой. Нам же сказали, что он только 28-го сможет вылететь в Китай. Все это делается, чтобы превратить в спорт в шоу. Спортсмены и обслуживающий персонал, которые создают зрелище и результат, оказываются лишними. Эта такая кривая политика МОК. Это во всех видах спорта такая картина. Давайте мы откажемся от Олимпийских игр, пусть это будет фестиваль. Побегали, постреляли и разошлись». Юрий Каминский старший тренер сборной России

Спасут ли Латыпова?

Учитывая то, что рейсов в Пекин сейчас практически нет, все это создает огромные проблемы для человека, которые планировал ехать на Олимпиаду и бороться за медали в каждой гонке. Понятно разочарование Каминского, который сделал из Эдуарда одного из лидеров Кубка мира. А тут вся работа может разрушиться из-за жесточайших правил по карантину сначала в Европе, а потом и в Пекине.