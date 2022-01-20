Текущие события
Биатлон. Кубок мира
16:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Кубок мира
13.01
Рупольдинг (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
14.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
15.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
16.01
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
16.01
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
17«Небесная грация» раскрывает таланты
16:36 (мск), источник: ТАСС

Три биатлонистки сборной России пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Соревнование пропустят Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.

Кубок мира (биатлон)
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Союз биатлонистов России огласил состав на Игры и задачу бороться за медали в каждой гонке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко не выступят в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Отмечается, что решение тренерского штаба принято после консультаций с врачами команды.

Женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами пройдет 21 января. Также на этапе Кубка мира в Антхольце состоятся эстафета (22 января) и масс-старт (23 января).

Этап Кубка мира в Антхольце является последним перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

 Почему власти Австралии не хотят пускать в страну Новака Джоковича
Коган: думаю, опасений по участию в Олимпиаде нет
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь