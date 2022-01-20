Текущие события
Биатлон. Кубок мира
12.01
Рупольдинг (Германия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
13.01
Рупольдинг (Германия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
14.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
15.01
Рупольдинг (Германия)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
16.01
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
16.01
Рупольдинг (Германия)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
17«Небесная грация» раскрывает таланты
16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Кристина Резцова: На Олимпиаду едут не потусить. Отправляюсь туда выигрывать

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Три биатлонистки сборной России пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

— Если бы мне летом сказали, что я поеду на Олимпиаду как первый номер сборной России, — это был бы крутяк. Поверила бы легко. А что? Я от скромности не умру! (смеётся)

Еду на Олимпиаду выигрывать. А для чего ещё мне туда ехать? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Нет, не потусить. Мы проходим огромный путь, чтобы туда поехать. Сказать, что еду туда пробежать, — нет. Да, я буду кайфовать — сто процентов, каждый день, от каждой гонки и от каждой тренировки.

Никогда не была в Китае, и даже просто находиться там будет кайфово. Но при этом цель у меня — это, естественно, золотая медаль. Мы будем делать абсолютно всё, на что мы способны. Будем делать больше, чем мы можем, — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь