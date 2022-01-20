Французский квартет выиграл смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону среди юниоров

На финише четверка из Франции на 47,1 сек. опередила команду Германии. На восьми огневых рубежах победители израсходовали всего три дополнительных патрона, немцы — на один меньше. Бронзовая награда досталась квартету из Чехии (+ 59,3 сек. отставания).

Белорусская команда, за которую выступали Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Павел Белько и Иван Тулатин, с одним штрафным кругом заняла восьмое место, проиграв чемпионам 3 мин. 23,2 сек. Всего участие в смешанной эстафете приняли 20 квартетов.