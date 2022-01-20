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20 января, источник: БЕЛТА

Французский квартет выиграл смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону среди юниоров

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский квартет в составе Камиллы Купе, Жанны Ришар, Дамьена Леве и Жака Жеффери выиграл смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров, проходящем в Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На финише четверка из Франции на 47,1 сек. опередила команду Германии. На восьми огневых рубежах победители израсходовали всего три дополнительных патрона, немцы — на один меньше. Бронзовая награда досталась квартету из Чехии (+ 59,3 сек. отставания).

Белорусская команда, за которую выступали Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская, Павел Белько и Иван Тулатин, с одним штрафным кругом заняла восьмое место, проиграв чемпионам 3 мин. 23,2 сек. Всего участие в смешанной эстафете приняли 20 квартетов.

Чемпионат Европы по биатлону среди юниоров продолжится в субботу — на этот день запланированы две спринтерские гонки. В воскресенье состоятся гонки преследования.

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