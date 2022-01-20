Бабиков выиграл индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка мира

Спортсмен отработал без промахов на всех четырех огневых рубежах. Дистанцию 20 километров он преодолел за 49 минут 46,8 секунды.

Второе место занял норвежец Тарьей Бе (два промаха; отставание — 9,7 секунды), третьим стал еще один россиянин — Карим Халили (один промах; +48,5), для которого это первый в карьере личный подиум в Кубке мира.

Эта победа стала для Бабикова второй на этапах Кубка мира, до этого он выигрывал в сезоне-2016/17 в гонке преследования в шведском Эстерсунде. Всего это третий подиум россиянина в карьере.