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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бабиков выиграл индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка мира

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмен отработал без промахов на всех четырех огневых рубежах. Дистанцию 20 километров он преодолел за 49 минут 46,8 секунды.

Второе место занял норвежец Тарьей Бе (два промаха; отставание — 9,7 секунды), третьим стал еще один россиянин — Карим Халили (один промах; +48,5), для которого это первый в карьере личный подиум в Кубке мира.

Эта победа стала для Бабикова второй на этапах Кубка мира, до этого он выигрывал в сезоне-2016/17 в гонке преследования в шведском Эстерсунде. Всего это третий подиум россиянина в карьере.

Бабиков включен в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине в качестве запасного.

  • 1
    Антон Бабиков
    Россия
    Россия
  • 2
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Карим Халили
    Россия
    Россия
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