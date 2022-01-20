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20 января, источник: БЕЛТА

Россиянин Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

Бабиков оказался единственным среди 103 участников гонки, не допустившим ни единого промаха. Эта виктория стала для россиянина второй в карьере на этапах Кубка мира после триумфа в пасьюте в Эстерсунде пять лет назад. Ранее спортсмен не попал в основной состав сборной России на Олимпийские игры — 2022, на данный момент он числится в команде как запасной.

9,7 сек. победителю проиграл Тарьей Бе, заработавший две минуты штрафа. На второй позиции норвежец финишировал в обеих индивидуальных гонках нынешнего сезона, благодаря чему стал обладателем Малого хрустального глобуса в данной дисциплине. На третьей строчке расположился еще один представитель России Саид Каримулла Халили (1 промах, 48,5 сек. отставания), ранее не поднимавшийся на подиум этапов Кубка мира в личных гонках.

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, показавший 19-й результат (3 промаха; +3 мин. 30,1 сек.). Никита Лобастов — 25-й (2; +3 мин. 59,4 сек.), Дмитрий Лазовский остановился на 28-й позиции (2; +4 мин. 10,1 сек.), Максим Воробей — 35-й (2; +4 мин. 52,4 сек.). Роман Елетнов промахнулся 6 раз и стал 69-м.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце продолжится завтра женской индивидуальной гонкой. Старт в 16.15 по белорусскому времени.

  • 1
    Антон Бабиков
    Россия
    Россия
  • 2
    Тарьей Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 3
    Карим Халили
    Россия
    Россия
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