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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Логинов и Даниил Серохвостов снялись с масс-старта на этапе КМ в Антхольце

Российские биатлонисты Александр Логинов и Даниил Серохвостов пропустят масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Кубок мира (биатлон)
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Источник: РИА "Новости"

Ранее спортсмены были заявлены на гонку, однако в данный момент их имена отсутствуют в старт-листе. О причинах снятия пока не сообщается.

Отметим, что Серохвостов, помимо масс-старта, также не принимал участия в индивидуальной гонке. Логинов занял в той гонке седьмое место. И Логинов, и Серохвостов попали в состав сборной России на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Мужской масс-старт в Антхольце начнётся в 14:50 мск. В гонке примут участие лишь два россиянина — Эдуард Латыпов, ранее переболевший коронавирусом, и Антон Бабиков.

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