Александр Логинов и Даниил Серохвостов снялись с масс-старта на этапе КМ в Антхольце

Ранее спортсмены были заявлены на гонку, однако в данный момент их имена отсутствуют в старт-листе. О причинах снятия пока не сообщается.

Отметим, что Серохвостов, помимо масс-старта, также не принимал участия в индивидуальной гонке. Логинов занял в той гонке седьмое место. И Логинов, и Серохвостов попали в состав сборной России на Олимпийские игры — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.