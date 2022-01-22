Норвегия выиграла женскую эстафету в Антхольце, у России — серебро

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Её выиграла сборная Норвегии. Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Они пробежали один штрафной круг и допустили 11 промахов.

Вторыми стали россиянки, которые отстали от победительниц на 24,6 секунды. После двух этапов россиянки лидировали, но на третьем этапе Ирина Казакевич ушла на три штрафных круга. После этого Россия опустилась на 6-е место, но на заключительном этапе Ульяна Нигматуллина смогла поднять команду на пьедестал. Тройку лучших замкнула сборная Франции.

Сборную России представляли Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Чешская биатлонистка Луция Харватова вылетела с трассы на четвёртом этапе эстафеты Кубка мира в Антхольце. Харватова лидировала и заходила на поворот, но её вынесло по прямой за пределы трассы на склон. Поднимаясь и возвращаясь на трассу, Луция потеряла около 30 секунд и пришла на огневой рубеж второй вслед за норвежкой Ингрид Ландмарк Тандреволд.

На стрельбище неудачливой чешке пришлось потратить время на продувание винтовки, она воспользовалась двумя дополнительными патронами. Неудачей чешской команды лучше всех распорядилась сборная России, усилиями Ульяны Нигматуллиной поднявшаяся на второе место, несмотря на три штрафных круга Ирины Казакевич на третьем этапе. Чешские биатлонистки в итоге заняли шестое место.

Биатлон. Кубок мира. Эстафета, женщины. Антхольц (Италия)