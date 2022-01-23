Сборная России заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
Кубок мира (биатлон)
Сегодня, 23 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась мужская эстафета.
Сегодня, 23 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась мужская эстафета.
Сборная России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место.
Победу одержала сборная Норвегии, третьими финишировали спортсмены из Германии.
Кубок мира по биатлону — 2021/22. 7-й этап. Антхольц, Италия. Мужская эстафета.