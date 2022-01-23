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15:53 (мск), источник: Sport24

Сборная России заняла второе место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 23 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась мужская эстафета.

Кубок мира (биатлон)
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Источник: AFP 2021

Сборная России в составе Антона Бабикова, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова заняла второе место.

Победу одержала сборная Норвегии, третьими финишировали спортсмены из Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок мира по биатлону — 2021/22. 7-й этап. Антхольц, Италия. Мужская эстафета.

  1. Норвегия (Стурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристенсен) — 1:12:14.7 (0+4);
  2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) +1:57.2 (1+12);
  3. Германия (Роман Рис, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрачер) +2:04.4 (0+4);
  4. Франция (Фабьен Клод, Антонен Гигонна, Симон Дестье, Эрик Перро) +2:20.5 (0+7).

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