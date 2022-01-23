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23 января, источник: Sputnik.by

Белорусская команда стала 12-й в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Команда Норвегии одержала победу в мужской эстафете четыре по 7,5 километра на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Белорусская четверка расположилась в итоговом протоколе на 12-м месте (+4.27,7).

Кубок мира (биатлон)
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Источник: AP 2021

Команда России заняла второе место (+1.57,2), Германии — третье (+2.04,4).

В белорусской команде бежали Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский.

После «бронзового» успеха в Рупольдинге удача отвернулась от белорусов: Лазовский упал на дистанции, ему помогли подбежавшие тренеры, они вытащили спортсмена из снежной насыпи. Дмитрий закрепил лыжи и завершил свой этап, но потерял из-за падения много времени. Лидеру сборной Антону Смольскому на последнем этапе догнать соперников было объективно тяжело. Всего в Антхольце стартовали 24 команды.

Напомним, что в женской эстафете 4×6 км, состоявшейся вчера, белорусская команда заняла 13-е место. Сегодня в последней гонке этапа — женском масс-старте — примут участие две белоруски — Динара Алимбекова и Анна Сола. Этап в Антхольце является последним перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

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