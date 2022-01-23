Белорусская команда стала 12-й в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Команда России заняла второе место (+1.57,2), Германии — третье (+2.04,4).
В белорусской команде бежали Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский.
После «бронзового» успеха в Рупольдинге удача отвернулась от белорусов: Лазовский упал на дистанции, ему помогли подбежавшие тренеры, они вытащили спортсмена из снежной насыпи. Дмитрий закрепил лыжи и завершил свой этап, но потерял из-за падения много времени. Лидеру сборной Антону Смольскому на последнем этапе догнать соперников было объективно тяжело. Всего в Антхольце стартовали 24 команды.
Напомним, что в женской эстафете 4×6 км, состоявшейся вчера, белорусская команда заняла 13-е место. Сегодня в последней гонке этапа — женском масс-старте — примут участие две белоруски — Динара Алимбекова и Анна Сола. Этап в Антхольце является последним перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.