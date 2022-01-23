Белорусская команда стала 12-й в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

После «бронзового» успеха в Рупольдинге удача отвернулась от белорусов: Лазовский упал на дистанции, ему помогли подбежавшие тренеры, они вытащили спортсмена из снежной насыпи. Дмитрий закрепил лыжи и завершил свой этап, но потерял из-за падения много времени. Лидеру сборной Антону Смольскому на последнем этапе догнать соперников было объективно тяжело. Всего в Антхольце стартовали 24 команды.