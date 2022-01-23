Динара Алимбекова стала второй в масс-старте этапа Кубка мира по биатлону

До самого финиша дистанции протяженностью 12,5 км белоруска претендовала на победу, но в итоге уступила победительнице итальянке Доротее Вирер 3,7 сек. при одном выстреле мимо. Итальянская биатлонистка выиграла с результатом 35 мин. 58,7 сек., допустив два промаха на четырех огневых рубежах.