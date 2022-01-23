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23 января, источник: БЕЛТА

Динара Алимбекова стала второй в масс-старте этапа Кубка мира по биатлону

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова стала второй в женском масс-старте на седьмом этапе Кубка мира, который завершился в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кубок мира (биатлон)
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До самого финиша дистанции протяженностью 12,5 км белоруска претендовала на победу, но в итоге уступила победительнице итальянке Доротее Вирер 3,7 сек. при одном выстреле мимо. Итальянская биатлонистка выиграла с результатом 35 мин. 58,7 сек., допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Еще одна белоруска Анна Сола заработала 7 штрафных кругов и в итоге оказалась лишь 26-й (+3 мин. 06,4 сек.).

В сегодняшней мужской эстафете 4×7,5 км сборная Беларуси заняла 12-е место. Победила команда Норвегии, второй финишировала сборная России, третье место заняли биатлонисты Германии.

Теперь ведущие биатлонисты планеты будут готовиться к главному состязанию сезона — XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине.

  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Динара Алимбекова
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Анаис Шевалье-Буше
    Франция
    Франция
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