Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира, Резцова — четвертая
АНТХОЛЬЦ (Италия), 23 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
АНТХОЛЬЦ (Италия), 23 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Победила итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию 12,5 километра за 35 минут 58,7 секунды и допустившая два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала белоруска Динара Алимбекова (отставание — 3,7 секунды; 1 промах), третьей — француженка Анаис Шевалье-Буше (+11,6; 1).
Резцова уступила 22,8 секунды с двумя промахами. Восьмой стала россиянка Ульяна Нигматуллина (+42,5; 1), 15-й — Валерия Васнецова (+1.24,1; 4), 20-й — Ирина Казакевич (+1.54,7; 4). Лучший результат в карьере — девятое место — показала выступающая за Молдавию уроженка Волгоградской области Алина Стремоус.
Женский масс-старт завершил этап Кубка мира в Антхольце. Следующий этап примет финский Контиолахти (3−6 марта). С 4 по 20 февраля пройдут Олимпийские игры в Пекине.