Текущие события
Биатлон. Кубок мира
17:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
14:15
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Кубок мира
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (Ж)
Все события
Фоторепортажи
24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
17«Небесная грация» раскрывает таланты
18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира, Резцова — четвертая

АНТХОЛЬЦ (Италия), 23 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Кубок мира (биатлон)
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Победила итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию 12,5 километра за 35 минут 58,7 секунды и допустившая два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала белоруска Динара Алимбекова (отставание — 3,7 секунды; 1 промах), третьей — француженка Анаис Шевалье-Буше (+11,6; 1).

Резцова уступила 22,8 секунды с двумя промахами. Восьмой стала россиянка Ульяна Нигматуллина (+42,5; 1), 15-й — Валерия Васнецова (+1.24,1; 4), 20-й — Ирина Казакевич (+1.54,7; 4). Лучший результат в карьере — девятое место — показала выступающая за Молдавию уроженка Волгоградской области Алина Стремоус.

Женский масс-старт завершил этап Кубка мира в Антхольце. Следующий этап примет финский Контиолахти (3−6 марта). С 4 по 20 февраля пройдут Олимпийские игры в Пекине.

  • 1
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 2
    Динара Алимбекова
    Беларусь
    Беларусь
  • 3
    Анаис Шевалье-Буше
    Франция
    Франция
 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь