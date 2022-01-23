Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира, Резцова — четвертая

Победила итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию 12,5 километра за 35 минут 58,7 секунды и допустившая два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала белоруска Динара Алимбекова (отставание — 3,7 секунды; 1 промах), третьей — француженка Анаис Шевалье-Буше (+11,6; 1).

Резцова уступила 22,8 секунды с двумя промахами. Восьмой стала россиянка Ульяна Нигматуллина (+42,5; 1), 15-й — Валерия Васнецова (+1.24,1; 4), 20-й — Ирина Казакевич (+1.54,7; 4). Лучший результат в карьере — девятое место — показала выступающая за Молдавию уроженка Волгоградской области Алина Стремоус.