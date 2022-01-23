Динара Алимбекова поднялась на 2-е место в общем зачете КМ по биатлону

На заключительном предолимпийском этапе в итальянском Антхольце Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте и теперь в ее активе стало 589 очков. Впереди только норвежская биатлонистка Марте Ройселанн, у которой 651 зачетный балл. Тройку лидеров замыкает шведская спортсменка Эльвира Эберг, имеющая 563 очка.

Белоруска Анна Сола на восьмой позиции (420 баллов), Ирина Лещенко находится на 48-м месте (67), Елена Кручинкина занимает 54-ю строку (53), Алина Пильчук на 87-м месте (1). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает пятое место, набрав 4498 очко. Впереди команда Франции (5029), второй идет сборная Швеции (4802), на третьей позиции Норвегия (4745), замыкает квартет сильнейших команда России (4602).

Мужской личный зачет возглавляет французский биатлонист Кентен Фийон Майе (636), на второй позиции его соотечественник Эмильен Жаклен (501), третьим идет норвежец Тарьей Бё (486).

Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский занимает 10-е место (405). Дмитрий Лазовский на 37-й позиции (113), Максим Воробей находится на 58-м месте (50), у Никиты Лобастова 69-я позиция (33), строкой ниже Роман Елетнов (32), Сергей Бочарников на 86-м месте (8). В зачете Кубка наций биатлонисты сборной Беларуси занимают пятое место (4208). На первой строке команда Норвегии (5061), вторая позиция у России (4268), на третьем месте Франция (5001), четвертой идет сборная Германии (4774).

Вскоре лучшие стреляющие лыжники планеты отправятся в Пекин на главные состязания сезона — XXIV зимние Олимпийские игры. В китайской столице Беларусь представят десять биатлонистов: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина, Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.

В биатлонной программе пекинской Олимпиады 11 стартов: