Алимбекова стала второй в общем зачете Кубка мира перед Олимпиадой

Этап в Антхольце стал последним перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Алимбекова набрала 589 баллов в общем зачете. Лидирует норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (651 пункт), замыкает тройку сильнейших шведка Эльвира Эберг (563). Еще одна представительница Беларуси Анна Сола также находится в топ-10, она занимает восьмое место (420).

В мужском рейтинге Антон Смольский занимает десятую позицию (405). Лидерство удерживает французский биатлонист Кантен Фийон-Майе (636). Его товарищ по команде Эмильен Жаклен расположился на втором месте (501), третьим идет норвежец Тарьей Бе (486).

В нынешнем сезоне белорусская сборная по биатлону завоевала уже 12 медалей на этапах Кубка мира (одну золотую, пять серебряных и шесть бронзовых).