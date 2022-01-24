Алимбекова стала второй в общем зачете Кубка мира перед Олимпиадой
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает вторую позицию в общем зачете после этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает вторую позицию в общем зачете после этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает Sputnik.
Этап в Антхольце стал последним перед зимними Олимпийскими играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Алимбекова набрала 589 баллов в общем зачете. Лидирует норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (651 пункт), замыкает тройку сильнейших шведка Эльвира Эберг (563). Еще одна представительница Беларуси Анна Сола также находится в топ-10, она занимает восьмое место (420).
В мужском рейтинге Антон Смольский занимает десятую позицию (405). Лидерство удерживает французский биатлонист Кантен Фийон-Майе (636). Его товарищ по команде Эмильен Жаклен расположился на втором месте (501), третьим идет норвежец Тарьей Бе (486).
Ранее министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук рассказывал, что на зимней Олимпиаде-2022 рассчитывает на медали в биатлоне и фристайле. На главном старте четырехлетия в Пекине белорусские спортсмены будут представлены в шести видах: горнолыжном и конькобежном спорте, биатлоне, лыжных гонках, фристайле и фигурном катании.