Тренер сборной России по биатлону рассказал об опасности туалетов в самолетах

Специалист заявил, что опасается наличия положительных тестов на коронавирус у биатлонистов, так как они могут заразиться в самолетах. «Самое опасное в самом самолете — это туалет. Туда заходят многие люди, поэтому придется нам всем потерпеть во время полета», — рассказал тренер.