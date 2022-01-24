Словенский биатлонист Бауэр пропустит Олимпиаду из-за отказа от вакцинации

— Поскольку я являюсь спортсменом, много лет выступающим на высоком уровне, у меня особое, уважительное отношение к собственному телу и здоровью, и я никогда не принимаю все, что мне дается, как должное. Я всегда был внимателен к тому, что происходит с моим телом во время тренировок, соревнований и других стрессовых нагрузок. Я очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость. Я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом без нужды вмешиваться в свой организм. Я искренне уважаю решение каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью, — написал Бауэр на своей странице в Instagram.