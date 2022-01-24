Словенский биатлонист Бауэр пропустит Олимпиаду из-за отказа от вакцинации
Словенский биатлонист Клемен Бауэр не выступит на Олимпийских играх в Пекине из-за добровольного отказа от прохождения вакцинации от коронавируса.
Словенский биатлонист Клемен Бауэр не выступит на Олимпийских играх в Пекине из-за добровольного отказа от прохождения вакцинации от коронавируса.
— Поскольку я являюсь спортсменом, много лет выступающим на высоком уровне, у меня особое, уважительное отношение к собственному телу и здоровью, и я никогда не принимаю все, что мне дается, как должное. Я всегда был внимателен к тому, что происходит с моим телом во время тренировок, соревнований и других стрессовых нагрузок. Я очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость. Я ни в коем случае не готов неизвестным, непроверенным образом без нужды вмешиваться в свой организм. Я искренне уважаю решение каждого человека и принимаю последствия своего решения с полной ответственностью, — написал Бауэр на своей странице в Instagram.
Словенец также отметил, что это решение было «одним из самых сложных» в его жизни. Бауэру 36 лет, он является серебряным призером чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.