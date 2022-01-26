Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Россиянин Антон Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.