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14:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы

Россиянин Антон Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержал представитель Норвегии Сверре Дален Аспенес. Бабиков проиграл ему больше 11 секунд. Третьим стал немец Маттиас Дорфер.

Биатлон. Арбер-Цвизель (Германия). Открытый чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.

  1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 51.32,1 (0 шт.кругов)
  2. Антон Бабиков (Россия) — отставание 11,6 (0)
  3. Маттиас Дорфер (Германия) — 1.08,9 (0)
  4. Оскар Ломбардо (Франция) — 1.36,8 (0)
  5. Филипп Хорн (Германия) — 2.02,3 (3)
  6. Тарас Лесюк (Украина) — 2.10,0 (1)
    …9. Никита Поршнев (Россия) — 2.41,5 (2)
    …11. Александр Поварницын (Россия) — 3.06,7 (3)
    …12. Василий Томшин (Россия) — 3.11,6 (3)
    …30. Петр Пащенко (Россия) — 4.50,2 (4)
    …46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 6.17,8 (7)

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