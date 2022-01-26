Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы
Россиянин Антон Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
Россиянин Антон Бабиков завоевал серебро в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
Победу одержал представитель Норвегии Сверре Дален Аспенес. Бабиков проиграл ему больше 11 секунд. Третьим стал немец Маттиас Дорфер.
Биатлон. Арбер-Цвизель (Германия). Открытый чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.