Бабиков — с медалью чемпионата Европы, и его тренер не смирился с итогами отбора. Нужен ли Антон в Пекине?

Открытый чемпионат Европы

Мужчины. Индивидуальная гонка

1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 51.32,1 (0 шт.кругов)

2. Антон Бабиков (Россия) — отставание 11,6 (0)

3. Маттиас Дорфер (Германия) — 1.08,9 (0)

…9. Никита Поршнев (Россия) — 2.41,5 (2)

…11. Александр Поварницын (Россия) — 3.06,7 (3)

12. Василий Томшин (Россия) — 3.11,6 (3)

…30. Петр Пащенко (Россия) — 4.50,2 (4)

…46. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 6.17,8 (7).

Пока основа сборной России готовится вылетать в Китай на Олимпиаду, резервисты в немецком Арбере участвуют в чемпионате Европы. Этот турнир и раньше не жаловали титулованные спортсмены, а в олимпийский сезон за полторы недели до старта Игр — тем более. Поэтому ждать высокой конкуренции от других команд не стоит, тем не менее второе место в индивидуальной гонке от Антона Бабикова с идеальной стрельбой вполне себе повод для гордости за россиянина. И в то же время повод задуматься, а не ошибся ли штаб Юрия Каминского с олимпийской пятеркой, оставив вне заявки одного из немногих в нашей команде, кто готов бороться за личные призы?

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Тренер Бабикова ждет омикрона у конкурентов Антона

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После того как прошел последний этап Кубка мира, казалось, что все разговоры о возможных заменах состава олимпийцев пора забыть. Разве что в чат войдет омикрон или разрыв связок на последней тренировке. Но нет, у главного запасного сборной по биатлону Антона Бабикова внезапно появился еще один шанс заявить о себе — чемпионат Европы. При всем сомнительном статусе турнира не так часто наши ребята стабильно выигрывают медали на разном уровне и в разных условиях. И как справедливо отметил личный тренер Бабикова Виктор Никитин, у Антона за неделю четыре старта и в каждой гонке ему удается удерживать высокий уровень. А именно стабильности и готовности выступать на максимуме своих возможностей в каждой гонке программы и ждешь от олимпийцев в Пекине. Бабиков был хорош в эстафете, помог в сингл-миксте, высоко зашел как в контактных гонках, так и с раздельным стартом.

Вот только нужен ли он и так неплохой мужской команде? Никитин уверен, что еще не все потеряно. «У меня есть ощущение, что он должен быть в Пекине, я с этим не смирился, — сказал он. — Пока ничего не ясно, дай бог, чтобы в нашей команде все удачно сложилось, но мы всегда готовы прийти на помощь». С учетом развития коронавирусных историй вокруг Михаила Коляды, Никиты Трегубова ничего нельзя прогнозировать, и все-таки косвенно желать конкурентам заболеть — сомнительная история. Но все идет к тому, что к услугам Бабикова СБР обратится только в самом крайнем случае. В него не верит Юрий Каминский, а биатлонная общественность во главе с Дмитрием Губерниевым склонна доверять специалисту. Среди главных аргументов против Бабикова — поздний набор формы и сильные конкуренты за место в составе.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXBmb-5oAZf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ★ Антон Бабиков | official ★ (@anton_babikov.official_group)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бабиков может заменить только Халили, но нужно ли так рисковать?

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«Здорово, что Бабиков хорошо выступает, но нужно было раньше доказывать, что ты готов, — считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Поезд ушел, команда уже озвучена, сформирована. И ничто не может повлиять на смену решения тренеров. Закон есть закон — если состав озвучили, значит, он и поедет. Замена возможна только в случае болезни или травмы, но не по соревновательным причинам. Это не основание для рокировки». Ему вторит и чемпион мира Дмитрий Ярошенко, и другие эксперты. Но если изучить подробнее регламент IBU и МОК, то вплоть до публикации стартовых протоколов любого из спортсменов можно поменять даже вне коронавирусных послаблений. Сейчас с заменами все еще проще, достаточно уведомить о «плохом самочувствии» одного из атлетов и заменить его любым необходимым. Если, конечно, у того будут все необходимые по виду спорта нормативы и допуски.

Единственное, Бабиков не будет находиться в Китае, но, во-первых, в Пекин еще никто не вылетел, и Антон в любой момент сорвется с гонок Арбера. И во-вторых, логистический вопрос, как заявили в ОКР, решается примерно за сутки. Только квот на Игры у мужчин всего пять, и, выбирая Бабикова, нужно кого-то отцеплять. Александра Логинова не рассматриваем. Даниил Серохвостов нужен для скорости и развития — он будущее нашего биатлона. Максим Цветков здорово прибавил к середине сезона и выиграл место в сборной в честной борьбе. Эдуард Латыпов заставил засомневаться в своей готовности в Италии, но есть ли у нас сравнимые с ним финишеры? Даже сломленному омикроном Латыпову равных в стране пока нет. Под вопросом остается только Карим Халили, чье место в олимпийском составе действительно сомнительно. Халили был хорош весной 2021-го, но всю осень и зиму был блеклой тенью себя. Но лучше ли Карима Бабиков?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CIDyj1fJJQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CIDyj1fJJQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CIDyj1fJJQ9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Khalili Karim (@karimas01)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бабиков уже был на Олимпиаде и ничего не показал

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То же серебро в Арбере он выиграл чистой стрельбой, уступив при этом 35 секунд на лыжне победителю. Он и сам признает, что не в лучших физических кондициях и только уверенность на рубежах позволяет ему бороться за высокие позиции. «После половины дистанции я почувствовал, что сегодня не полон сил. Я просто старался бороться на стрельбе и на каждом круге», — сказал Антон. Уверенная стрельба — важное качество, но гарантий не дает, и в ветреном Пекине преимущества россиянина могут нивелироваться. В то же время Халили активно работает с лыжными тренерами над своими скоростными качествами, да и с винтовкой дружит неплохо. А главное, ставка на 23-летнего Карима логична в плане работы на будущее, нежели вера во вторую молодость 30-летнего Бабикова. В конце концов, уфимец уже был на Играх в Пхенчхане, и ту Олимпиаду вряд ли захочет кто-либо вспоминать.

Тем более сам Антон. «Я хочу, чтобы Бабиков поехал на Олимпиаду в основном составе сборной. Своими результатами Антон доказывает, что заслужил это право. Все сомневаются, а я знаю — он должен быть в основе. Лично я уверена в нем», — говорит сейчас Анфиса Резцова. Но разве не та же Резцова обвиняла Бабикова в безволии, когда его обгоняли на круг в 2018-м и он устанавливал олимпийские антирекорды? К тому же Антон — некомандный игрок и может разрушить тонкую «химию» в команде Каминского. Юрию удалось собрать боеспособный коллектив, в который Бабиков не вписывается. Не зря же он говорит о плохих взаимоотношениях с другими ребятами? Возможно, ему еще не забыли прошлые истории с отказами бежать эстафету, и даже помощь с поиском велосипеда для Латыпова отношение к биатлонисту не изменила.