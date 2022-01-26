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21:52 (мск), источник: ТАСС

Первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде

Игры пройдут в китайской столице с 4-го по 20 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Первые спортсмены из России вылетели в Пекин для участия в Олимпийских играх. Команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку вылетели из аэропорта Шереметьево в 21:05 мск.

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В состав мужской олимпийской команды по биатлону вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Женскую сборную на Играх представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Российскую команду по шорт-треку представят десять спортсменов. В состав женской команды включены Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова, в состав мужской сборной вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Даниил Ейбог.

В состав женской национальной команды по хоккею вошли вратари Диана Фархутдинова («Динамо-Нева»), Мария Сорокина («Агидель»), Дарья Гредзен («Бирюса»), защитники Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе — СКИФ), Екатерина Николаева («Динамо-Нева»), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе — «Агидель»), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо»), нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все — «Торнадо»), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все — «Динамо-Нева»), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе — СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе — «Бирюса»), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все — «Агидель»). Три хоккеистки отправились в Пекин в качестве запасных: голкипер Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева («Динамо-Нева») и нападающий Полина Лучникова («Агидель»).

Женскую команду по конькобежному спорту на Олимпиаде представят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Елена Сохрякова, Анастасия Григорьева. В мужскую команду вошли Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов.

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