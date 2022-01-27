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20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
10:05 (мск), источник: Газета.Ру

В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Печерского, передает пресс-служба организации.

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Источник: Reuters
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Также сообщается, что Печерский не сможет помочь национальной команде на Олимпийских играх в Пекине. В ближайшее время в столицу Китая отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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