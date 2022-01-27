В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

Также сообщается, что Печерский не сможет помочь национальной команде на Олимпийских играх в Пекине. В ближайшее время в столицу Китая отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.