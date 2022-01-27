Биатлонистка пожаловалась на угрозы смерти после провала в эстафете

Гонка состоялась 22 января. Томингас пробежала второй этап, на котором дважды зашла на штрафной круг. После гонки один из пользователей написал комментарии с угрозами Томингас и ее семье под постом спортсменки в Instagram.
«Угроза убийством. После гонки нашла в Instagram вот эти комментарии, — цитирует Томингас эстонская газета “Постимеэс”. — Кажется, что этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу».
Биатлонистка добавила, что расплакалась после гонки, а успокоиться ей помог один из представителей российской команды.
«Для меня это оказалось ударом ножа в сердцу, я подвела всю команду, — добавила она. — После финиша просто расплакалась в раздевалке. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам».