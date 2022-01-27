Текущие события
Биатлон. Кубок мира
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Кубок мира
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
23.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото года
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Биатлонистка пожаловалась на угрозы смерти после провала в эстафете

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эстонская биатлонистка Туули Томингас рассказала о сообщениях со смертельными угрозами в Instagram после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.

Кубок мира (биатлон)
Наверх
Источник: AFP 2021

Гонка состоялась 22 января. Томингас пробежала второй этап, на котором дважды зашла на штрафной круг. После гонки один из пользователей написал комментарии с угрозами Томингас и ее семье под постом спортсменки в Instagram.

«Угроза убийством. После гонки нашла в Instagram вот эти комментарии, — цитирует Томингас эстонская газета “Постимеэс”. — Кажется, что этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу».

Биатлонистка добавила, что расплакалась после гонки, а успокоиться ей помог один из представителей российской команды.

«Для меня это оказалось ударом ножа в сердцу, я подвела всю команду, — добавила она. — После финиша просто расплакалась в раздевалке. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам».

 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь