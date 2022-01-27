Биатлонистка пожаловалась на угрозы смерти после неудачной гонки
Эстонская биатлонистка Туули Томингас пожаловалась на угрозы смерти после неудачной гонки. Об этом сообщает Postimees.
Эстонская биатлонистка Туули Томингас пожаловалась на угрозы смерти после неудачной гонки. Об этом сообщает Postimees.
На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце Томингас выступила на втором этапе в женской эстафете, где зашла на два штрафных круга. После провальной гонки один из пользователей Instagram написал комментарии под постом биатлонистки с угрозами смерти ей и ее семье. «Кажется, этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу», — рассказала Томингас.
Биатлонистка также поделилась, что после гонки расплакалась, и ее успокаивал один из членов российской сборной. «Для меня это оказалось ударом ножа в сердце, я подвела всю команду. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам», — заявила она.
Сборная Эстонии заняла в эстафете 15-е место. Они отстали от победительниц из Норвегии на четыре минуты и 17,7 секунды.