Биатлонистка пожаловалась на угрозы смерти после неудачной гонки

На седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце Томингас выступила на втором этапе в женской эстафете, где зашла на два штрафных круга. После провальной гонки один из пользователей Instagram написал комментарии под постом биатлонистки с угрозами смерти ей и ее семье. «Кажется, этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я просто не нахожу», — рассказала Томингас.

Биатлонистка также поделилась, что после гонки расплакалась, и ее успокаивал один из членов российской сборной. «Для меня это оказалось ударом ножа в сердце, я подвела всю команду. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему, я сумела собраться и выйти к журналистам», — заявила она.