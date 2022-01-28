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18:11 (мск), источник: БЕЛТА

Ирина Кручинкина стала шестой в спринте на чемпионате Европы по биатлону

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кручинкина заняла шестое место в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На двух огневых рубежах Кручинкина допустила один промах. На финише результат белорусской спортсменки оказался на 39,4 сек. медленнее времени победительницы — Рагнхильд Фемстейневик из Норвегии. Серебряную медаль завоевала немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд, проигравшая чемпионке 3,7 сек. И немка, и норвежка отстрелялись чисто. Бронзовая награда на счету еще одной представительницы Германии Янины Хеттих (+25,9 сек. отставания, 1 штрафной круг).

В гонке приняли участие еще три белоруски. Дарья Кудаева заняла 54-е место (1 промах), Аделина Сабитова стала 57-й (2), Юлия Ковалевская — 59-я (2). Всего на старт спринта вышли 106 девушек.

Чемпионат Европы по биатлону продолжится завтра двумя гонками преследования. Завершится турнир в воскресенье смешанной эстафетой и сингл-микстом.

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