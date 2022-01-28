Ирина Кручинкина стала шестой в спринте на чемпионате Европы по биатлону

На двух огневых рубежах Кручинкина допустила один промах. На финише результат белорусской спортсменки оказался на 39,4 сек. медленнее времени победительницы — Рагнхильд Фемстейневик из Норвегии. Серебряную медаль завоевала немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд, проигравшая чемпионке 3,7 сек. И немка, и норвежка отстрелялись чисто. Бронзовая награда на счету еще одной представительницы Германии Янины Хеттих (+25,9 сек. отставания, 1 штрафной круг).