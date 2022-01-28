Подчуфарова объявила о завершении карьеры
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о том, что завершает карьеру. Последним выступлением в карьере 29-летней спортсменки стала Гонка звезд, что проходит в Москве 28 января.
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о том, что завершает карьеру. Последним выступлением в карьере 29-летней спортсменки стала Гонка звезд, что проходит в Москве 28 января.
Подчуфарова объявила о своем решении после того, как пробежала свой этап гонки. Об этом с места событий передает корреспондент Sport24 Владимир Афанасьев.
Подчуфарова — мастер спорта международного класса, чемпионка мира среди юниоров 2013 в гонке преследования на 10 километров. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.