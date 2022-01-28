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18:42 (мск), источник: Sport24

Подчуфарова объявила о завершении карьеры

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о том, что завершает карьеру. Последним выступлением в карьере 29-летней спортсменки стала Гонка звезд, что проходит в Москве 28 января.

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Источник: РИА "Новости"

Подчуфарова объявила о своем решении после того, как пробежала свой этап гонки. Об этом с места событий передает корреспондент Sport24 Владимир Афанасьев.

Подчуфарова — мастер спорта международного класса, чемпионка мира среди юниоров 2013 в гонке преследования на 10 километров. Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.

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