Пащенко стал серебряным призером в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону
Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере состоялась мужская гонка преследования на 12.5 км.
Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере состоялась мужская гонка преследования на 12.5 км.
Победу одержал норвежец Сверре Аспенес, российский биатлонист Петр Пащенко завоевал серебро. На 3-м месте финишировал немец Лукас Фрацшер.
Еще один россиянин Никита Поршнев занял седьмое место, Василий Томшин — 12-е, Ильназ Мухамедзянов — 24-е, Михаил Первушин — 31-е, Александр Поварницын — 38-е.
В пятницу также состоится женская гонка преследования. От России выступят Наталья Гербулова, Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева и Виктория Сливко.
Чемпионат Европы по биатлону 2022. Арбер, Германия. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.