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14:10 (мск), источник: Sport24

Пащенко стал серебряным призером в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере состоялась мужская гонка преследования на 12.5 км.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержал норвежец Сверре Аспенес, российский биатлонист Петр Пащенко завоевал серебро. На 3-м месте финишировал немец Лукас Фрацшер.

Еще один россиянин Никита Поршнев занял седьмое место, Василий Томшин — 12-е, Ильназ Мухамедзянов — 24-е, Михаил Первушин — 31-е, Александр Поварницын — 38-е.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу также состоится женская гонка преследования. От России выступят Наталья Гербулова, Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева и Виктория Сливко.

Чемпионат Европы по биатлону 2022. Арбер, Германия. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км.

  1. Сверре Аспенес (Норвегия) — 34:02.1 (3)
  2. Петр Пащенко (Россия) +38.1 (5)
  3. Лукас Фрацшер (Германия) +53.0 (6)
    …7. Никита Поршнев (Россия) +1:35.6 (5)
    …12. Василий Томшин (Россия) +2:40.7 (7)
    …24. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +3:44.6 (8)
    …31. Михаил Первушин (Россия) +4:13.2 (7)
    …38. Александр Поварницын (Россия) +4:54.4 (10).

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