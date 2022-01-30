Российские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате Европы
Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков выиграли золото в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Антон Бабиков выиграли золото в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере.
Серебро досталось французским спортсменам Лу Жанмонно и Эмильена Клода, третьими к финишу пришли представители Германии Франциска Хильдебранд и Юстуст Штрелов.
Отметим, что Буртасова сумела отстрелять в гонке без промахов, она также не использовала ни одного дополнительного патрона. Бабиков зашел на штрафной круг и использовал семь дополнительных выстрелов.
Одиночная смешанная эстафета была последней гонкой на чемпионате континента. Отечественные биатлонисты завоевала шесть наград: два золота, три серебра и одну бронзу.
Арбер. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета.