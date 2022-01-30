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18:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус в Пекине

Российская биатлонистка Валерия Васнецова сдала в Пекине два положительных теста на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заразилась коронавирусом в преддверии Олимпийских игр. При этом первые тесты, которые Васнецова сдавала по прилете, показывали отрицательный результат. На данный момент она находится на изоляции в карантинном отеле.

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30 января СБР и Олимпийский комитет России (ОКР) подали запрос в оргкомитет Игр на вынужденную замену в составе команды. Планируется, что в Китай вызовут Евгению Буртасову, которая является первой запасной.

Ранее стало известно, что тренер мужской сборной России Сергей Башкиров сдал положительный тест на коронавирус. Однако повторное исследование показало отрицательный результат, и специалист вернулся к работе с командой.

27 января стало известно, что Васнецову, а также Ирину Казакевич, старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса в Пекин. Их вылет отложили на сутки из-за проблем с документами, подтверждающими перенесенный коронавирус.

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.

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