Российский биатлон в большом порядке. Откуда взялось чудесное преображение?

Тусклые надежды перед сезоном

Российские биатлонисты разрывают в нынешнем сезоне на Кубке мира. Четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей — показатель шикарный. А ведь впереди еще Олимпиада и три финальных этапа Кубка мира. Вспомните, как год назад мы считали антирекорд сборной России по числу стартов без медалей, их набегало больше 40. А теперь любая гонка без подиума считается неудачной.

Перед стартом сезона не было больших надежд, что все резко изменится. Типичные для нашего биатлона скандалы занимали информационное пространство летом и осенью. Матвей Елисеев ругался со старшим тренером Юрием Каминским, наставник женской команды Михаил Шашилов не мог договориться с Союзом биатлонистов России о выборе квот для основной сборной.

Национальный отбор также не давал поводов для оптимизма. Викторию Сливко прокатили мимо Кубка IBU, хотя она туда попадала по всем критериям. А Кристина Резцова, только вернувшаяся после декрета, была сильнее большей части сборной. Что едва ли говорило в пользу основного состава.

Сезон начался довольно скромно, у женщин в порядке были Резцова и Нигматуллина, у мужчин хорошо выглядел Латыпов. Но были и откровенные провалы вроде Гараничева и Елисеева. Кто знает, если бы их сразу отцепили от сборной, возможно, максимальная квота на Олимпиаду досталась бы мужской команде.

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Россыпь подиумов в январе

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Так или иначе, с каждой гонкой наши биатлонисты добавляли. Тут пошли и личные подиумы у Латыпова и Резцовой. В январе в состав вернулись чемпионы мира Бабиков и Цветков. И сразу же стали показывать великолепные результаты. Антон и вовсе выиграл две гонки на Кубке мира — «индивидуалку» и сингл-микст в паре с Резцовой. Цветков бежал на уровне элиты мирового биатлона и помог России выиграть эстафету в Рупольдинге.

Логинов выиграл спринт в Оберхофе, а потом совершил фантастический прорыв в гонке преследования в Рупольдинге, переместившись с 32-го места на второе. Карим Халили оформил первый личный подиум в карьере на Кубке мира, став третьим в длинной гонке в Антхольце. Даже женская сборная преобразилась. Подопечные Шашилова взяли три подряд медали в эстафетах, причем в одной из них должны были выигрывать, если бы не три штрафных круга от Ирины Казакевич.

Надо отдать должное Союзу биатлонистов России, который после неудачного прошлого сезона не стал менять тренерский штаб. В мужской команде грамотно распределили две группы. Юрий Каминский и Сергей Башкиров подготовили отличный плацдарм для команды. Самое приятное, что наши парни стали отлично бежать. Теперь нам уже не надо надеяться на большое количество промахов у соперников, мы и сами в состоянии добиваться успеха.

Шашилов стал справляться

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На Шашилова вылилось больше критики. Его даже обвиняли в нарушении режима, однако тренер остался в строю и продолжал говорить, что результаты придут. И они в целом пришли, хотя до успехов мужской команды подопечным Шашилова пока далеко. Тем не менее, на этапе Кубка мира в Антхольце уже было видно, что команда физически готова неплохо. Васнецова и Казакевич по движениям смотрелись прилично и на лыжне проигрывали существенно меньше, чем раньше.