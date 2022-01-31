Текущие события
Биатлон. Кубок мира
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Кубок мира
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
23.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото года
1Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
15:53 (мск), источник: ТАСС

В сборной России по биатлону на Олимпиаде не выявили новых случаев заражения коронавирусом

В воскресенье два теста Валерии Васнецовой на заболевание дали положительный результат.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Российский биатлон в большом порядке. Откуда взялось чудесное преображение?

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусом в сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине не выявлено. Об этом ТАСС сообщили в национальной сборной.

В воскресенье стало известно, что два теста на коронавирус Валерии Васнецовой дали положительный результат, спортсменка была помещена на карантин. Биатлонистка пропустит Игры, ей на замену вызвана Евгения Буртасова.

«Взятые после этого тесты оказались отрицательными», — сообщили в команде.

Сейчас в женской команде к стартующей 4 февраля Олимпиаде продолжают подготовку Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нгиматуллина и Кристина Резцова. В понедельник биатлонисткам был предоставлен отдых, однако Казакевич и Нгиматуллина провели небольшую тренировку на стадионе.

 Украинским олимпийцам запретили находиться рядом с российскими спортсменами
"Спартак" до конца недели подаст несколько исков против Шамиля Газизова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь