В сборной России по биатлону на Олимпиаде не выявили новых случаев заражения коронавирусом
В воскресенье два теста Валерии Васнецовой на заболевание дали положительный результат.
В воскресенье два теста Валерии Васнецовой на заболевание дали положительный результат.
ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 31 января. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусом в сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине не выявлено. Об этом ТАСС сообщили в национальной сборной.
В воскресенье стало известно, что два теста на коронавирус Валерии Васнецовой дали положительный результат, спортсменка была помещена на карантин. Биатлонистка пропустит Игры, ей на замену вызвана Евгения Буртасова.
«Взятые после этого тесты оказались отрицательными», — сообщили в команде.
Сейчас в женской команде к стартующей 4 февраля Олимпиаде продолжают подготовку Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нгиматуллина и Кристина Резцова. В понедельник биатлонисткам был предоставлен отдых, однако Казакевич и Нгиматуллина провели небольшую тренировку на стадионе.