Текущие события
Биатлон. Кубок мира
20.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (М)
Биатлон. Кубок мира
21.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Индивидуальная гонка (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Кубок мира
22.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Эстафета (М)
Биатлон. Кубок мира
23.01
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
13Олимпийские объекты Пекина-2022
19:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Мартен Фуркад опробовал олимпийскую трассу в Пекине и назвал её недостатки

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от олимпийских трасс в Пекине (Китай).

Наверх

Фуркад прилетел на Олимпиаду-2022 в качестве ТВ-эксперта, однако уже успел проинспектировать олимпийские объекты.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Отвечая на многочисленные сообщения: три лыжных стадиона великолепны со спортивной точки зрения, и это не ирония. Снег: много искусственного, но он очень холодный и плотный (- 19 градусов сегодня). Недостатки: освещение, которое искажает трассу. Мои опасения: ветер», — написал Фуркад в своём «твиттере».

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонную программу откроет смешанная эстафета, которая пройдёт 5 февраля.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь