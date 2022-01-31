Мартен Фуркад опробовал олимпийскую трассу в Пекине и назвал её недостатки

«Отвечая на многочисленные сообщения: три лыжных стадиона великолепны со спортивной точки зрения, и это не ирония. Снег: много искусственного, но он очень холодный и плотный (- 19 градусов сегодня). Недостатки: освещение, которое искажает трассу. Мои опасения: ветер», — написал Фуркад в своём «твиттере».