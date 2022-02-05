Российский биатлонист Томшин стал пятым в спринте на Кубке IBU
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россиянин Василий Томшин занял пятое место в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в чешском Нове-Место.
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Россиянин Василий Томшин занял пятое место в спринте на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в чешском Нове-Место.
Победу одержал норвежец Александр Андерсен, преодолевший дистанцию 10 километров за 23 минуты 40,3 секунды и допустивший один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял немец Юстус Штрелов (отставание — 0,5 секунды; 1 промах), третье — норвежец Сверре Дален Аспенес (+0,9; 2).
Томшин проиграл лидеру 4,9 секунды с одним промахом. Дмитрий Иванов стал 16-м (+44,5; 0), Александр Поварницын — 28-м (+1.10,6; 3), Михаил Первушин — 43-м (+1.42,5; 4), Ильназ Мухамедзянов — 60-м (2.15,5; 4), Петр Пащенко — 71-м (+2.32,7; 6).
Следующий этап Кубка IBU пройдет в швейцарском Ленцерхайде