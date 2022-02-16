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16 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Зачем Шашилов сам отправил себя в отставку?

Что стоит за загадочными словами тренера после серебряной эстафеты.

Зимняя олимпиада
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Еще после случая с невключением в эстафету Евгении Буртасовой мы написали: в женской сборной катастрофа с коммуникациями. Никто никого не слышит и не понимает, даже в самых очевидных ситуациях. И вот даже после чудесного серебра в эстафете — все по-прежнему.

Откуда взялась информация об отставке Шашилова? Рассказываем, как было дело. После финиша Ульяны Нигматуллиной счастливый старший тренер принимал поздравления. Обнимался со спортсменками и коллегами, фотографировался, с кем-то болтал. Потом направился к выходу из финишной зоны. Тут-то мы с коллегой его и поймали. Дальше диалог приводим дословно.

— Михаил Викторович, поздравляем! Можно пару вопросов?

— Все — к спортсменам. (Шашилов махнул рукой в сторону наших девчонок.) Я уже не работаю.

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Одно из ключевых качеств тренера

Именно эти слова и вышли в СМИ. Хотя вскоре окажется, что все не совсем так. Президент СБР Виктор Майгуров увольнять Шашилова вовсе не собирался, и как минимум до апреля тренер в команде работать будет. Зачем тогда было говорить обратное? Да еще и портить этими словами самый крутой момент в карьере своих же спортсменок?

Если чуть подумать, понять логику Шашилова можно. Очевидно, он имел в виду многочисленные попытки журналистов отправить его в отставку. В особенности после женской эстафеты: она, по мнению большинства, обещала быть провалом, и после нее тренеру предлагали собирать чемоданы. «Я уже не работаю», — это такой тонкий троллинг от Шашилова для горе-прогнозистов и не верящих в успех. Но как об этом можно было догадаться по паре брошенных на ходу слов?

Винить во всем журналистов — это вообще коронка нашего биатлона. Таких обиженных там полкоманды. Теперь и Шашилов наверняка запишет в «черный» список отправивших его в отставку после триумфальной гонки. Хотя проблема на самом деле в том самом отсутствии коммуникации.

У тренера было масса вариантов уйти от разговора, если уж он не хотел давать интервью. Можно было даже напрямую высказать нам свою обиду — но с ремаркой «не для печати». Можно было, даже после вырвавшейся на эмоциях фразы, добавить «шучу» или «не пишите». И тогда никаких разговоров об отставке бы не было. Все нормальные люди и понимают ситуацию.

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Но если в протянутый диктофон в ответ на просьбу об интервью сказать: «Я уже не работаю», — как это еще можно толковать? Ведь на самом деле умение общаться и доносить свои мысли — одно из ключевых качеств тренера. И если непонятно журналистам, скорее всего, непонятно и спортсменкам. Все скандалы с невключением в эстафету или отборами — как раз следствие этого.

Тренер заслужил свою порцию радости

Очень часто, если не всегда, достаточно просто поговорить по-человечески. Позвонить и посочувствовать заболевшей Васнецовой, а не критиковать ее в прессе. Подойти и объяснить ситуацию Буртасовой, а не передавать ей информацию через третьих лиц. Побеседовать нормально с журналистами или не общаться с ними вообще, а не отделываться непонятными шутками.

И тогда жить и тренировать точно станет проще. И радоваться неожиданному серебру мы сможем спокойно, без привкуса недосказанности. Михаил Викторович ведь тоже заслужил свою порцию радости. Эту медаль никто не предсказывал, а девчонки ее выиграли в красивой борьбе. Может, теперь эта команда научится не только бегать и стрелять, но и разговаривать друг с другом?

Наталья Марьянчик

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