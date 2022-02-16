Белорусские биатлонистки в эстафете на ОИ-2022 показали худший результат в истории страны

Команда Беларуси, в состав которой вошли Ирина Лещенко (Кривко), Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола, заняли 13-е место. Спортсменки зашли на пять штрафных кругов: по одному в пассиве у Солы и Алимбековой и 3 — у Кручинкиной.

Примечательно, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) именно белорусские биатлонистки выиграли золото в эстафете. Тогда финишёром команды была трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Ранее худшим результатом белорусок в эстафетах на Играх было 12-е место в Нагано-1998. Тогда команду представляли Ирина Тананайко, Наталья Рыженкова, Наталья Мороз, Светлана Парамыгина.

Результаты женской сборной Беларуси в эстафетах на ОИ: