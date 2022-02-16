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16 февраля, источник: Чемпионат.com

Белорусские биатлонистки в эстафете на ОИ-2022 показали худший результат в истории страны

Женская сборная Беларуси по биатлону показала худший эстафетный результат в суверенной истории на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

Зимняя олимпиада
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Источник: Reuters

Команда Беларуси, в состав которой вошли Ирина Лещенко (Кривко), Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола, заняли 13-е место. Спортсменки зашли на пять штрафных кругов: по одному в пассиве у Солы и Алимбековой и 3 — у Кручинкиной.

Примечательно, что на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) именно белорусские биатлонистки выиграли золото в эстафете. Тогда финишёром команды была трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Ранее худшим результатом белорусок в эстафетах на Играх было 12-е место в Нагано-1998. Тогда команду представляли Ирина Тананайко, Наталья Рыженкова, Наталья Мороз, Светлана Парамыгина.

Результаты женской сборной Беларуси в эстафетах на ОИ:

  • 1994 год (Лиллехаммер) — 6 место.
  • 1998 год (Нагано) — 12 место.
  • 2002 год (Солт-Лейк-Сити) — 7 место.
  • 2006 год (Турин) — 4 место.
  • 2010 (Ванкувер) — 7 место.
  • 2014 (Сочи) — 4 место.
  • 2018 (Пхёнчхан) — 1 место.

  • 1
    Швеция
    Швеция
  • 2
    Россия
    Россия
  • 3
    Германия
    Германия
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