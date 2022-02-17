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17 февраля, источник: Известия

«Я показала процентов 98 от максимума»

Призер Олимпийских игр по биатлону Кристина Резцова — об успехе в эстафете в Пекине-2022, досадном промахе и личном тренере.

Зимняя олимпиада
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Источник: РИА "Новости"

На Играх-2022 в Пекине Кристина Резцова доказала, что в женской сборной России по биатлону наконец-то появился полноценный лидер. В индивидуальной гонке она стала девятой и если бы допустила на один промах меньше, то гарантированно была бы на подиуме. В спринте дочь трехкратной олимпийской чемпионки стала шестой, но взяла свои медали в эстафетах. Сначала Кристина завоевала бронзу в миксте, а в среду, 16 февраля, вывела нашу команду в лидеры на своем втором этапе, что позволило в итоге, несмотря на штрафной круг Светланы Мироновой, заполучить серебро. По окончании гонки Кристина ответила на вопросы российских СМИ.

— По ощущениям, чем эта медаль отличается от бронзы в миксте, которая была завоевана в первый соревновательный день?

— Когда я впервые стала призером Олимпиады, было непонятное ощущение. Не знаешь, что делать и как себя вести. Сейчас уже проще это осознавать, всё более или менее спокойно. И появилась радость, которая должна быть.

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— Этот эстафетный этап — ваша лучшая гонка на Олимпиаде?

— Сложно сравнивать эстафеты и личные гонки. Здесь я в каждой гонке была чуть-чуть не хороша. В эстафете у меня тоже был досадный промах, но просто тут он не настолько на что-то влиял. Поэтому, наверное, я показала процентов 98 от максимума.

— Бегать на втором этапе вам нравится?

— Да мне неважно, на каком этапе бегать. Просто на втором этапе задача — сделать отрыв для следующих, а на последнем, например, нужно без вариантов догонять или убегать. Мне нет разницы, второй этап тоже хороший.

— Тренеры спрашивали ваше мнение насчет расстановки?

— Да. Но в итоге всё равно решение было за ними.

— Вы какой этап себе хотели?

— Это уже история.

— После гонки преследования вы жаловались на боль в шее. Сейчас всё нормально?

— У меня защемило мышцу под лопаткой, буквально вечером накануне преследования. Как защемила? Ой, следующий вопрос. Сейчас уже намного лучше, плечо почти восстановилось.

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— Вы кричали Ульяне Нигматуллиной на последнем этапе, чтобы она всё контролировала. Что имели в виду?

— Чтобы она работала в своем темпе. Я знаю, что Ульяна максимально спокойный человек, но нервы — вещь непредсказуемая. Мне хотелось, чтобы она ни на кого не обращала внимания.

— Ваш личный тренер Виталий Норицын в шутку спросил у одного из наставников нашей сборной, где его премия. Собираетесь как-то его отблагодарить?

— Давайте то, что я хочу сделать для Виталия Викторовича, останется со мной. Я не понимаю вопросов про чужие деньги. Я ему безмерно благодарна, он это прекрасно знает. И всё, что я для него сделаю, — это лично мое решение, зачем об этом кому-то знать?

— Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов удивил словами «я уже не работаю» после серебряной эстафеты. Что это было?

— Понятия не имею, я не в курсе.

Шанс на третью олимпийскую медаль Игр-2022 будет у Кристины Резцовой в субботу, 19 февраля, в заключительной биатлонной гонке Пекина-2022 — масс-старте. Помимо Резцовой в нем выступят Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич. Последняя заменила в топ-30 норвежку Ингрид Тандревольд, которой стало плохо в ходе гонки преследования.

Наталья Марьянчик

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