Текущие события
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Олимпийский турнир
15.02
Чжанцзякоу (Китай)
Эстафета (М)
Биатлон. Олимпийский турнир
16.02
Чжанцзякоу (Китай)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
18.02
Чжанцзякоу (Китай)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
18.02
Чжанцзякоу (Китай)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
17 февраля, источник: Газета.Ру

Перенесен женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Женский биатлонный масс-старт на пекинских Олимпийских играх перенесен.

Зимняя олимпиада
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Серебро в биатлоне и две бронзы в лыжах: итоги дня в Пекине

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter.

Причиной переноса стал прогнозируемый сильный ветер. Изначально гонка должна была состояться 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь женщины выйдут на дистанцию 18 февраля в 10:00 мск.

В гонке примут участие россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

 Депутаты Рады коллективно призвали Зеленского «незамедлительно» начать переговоры с РФ
В Киеве раздались взрывы в разных частях города
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь