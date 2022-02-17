Перенесен женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине

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Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter.

Причиной переноса стал прогнозируемый сильный ветер. Изначально гонка должна была состояться 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь женщины выйдут на дистанцию 18 февраля в 10:00 мск.

В гонке примут участие россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.