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17 февраля, источник: Газета.Ру

Российская биатлонистка выиграла серебро в эстафете на ОИ в день похорон отца

Российская биатлонистка Ирина Казакевич приняла участие в женской эстафете на Олимпийских играх — 2022 в Пекине в день похорон отца.

Зимняя олимпиада
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Источник: AFP 2022
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Об этом сообщила мама спортсменки Ольга Казакевич.

«Очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Игр. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — приводит слова женщины «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на Играх.

Национальную команду помимо Казакевич представляли Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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