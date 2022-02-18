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18 февраля, источник: Чемпионат.com

Резцова стала пятой в масс-старте на ОИ, Бреза-Буше выиграла гонку

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершился женский биатлонный масс-старт.

Зимняя олимпиада
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Источник: Reuters

Заключительную гонку соревнований выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше. Она допустила четыре промаха и завершила гонку за 40 минут и 18 секунд.

Серебряную медаль завоевала норвежка Тириль Экхофф. С четырьмя промахами она уступила победительнице 15,3 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Марте Рёйселанд. Она допустила четыре промаха и отстала от Бреза-Буше на 34,9 секунды.

Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова. Она показала пятый результат. Россиянка допустила шесть промахов. Ульяна Нигматуллина стала 17-й, а Ирина Казакевич — 20-й.

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