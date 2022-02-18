Текущие события
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
13.02
Чжанцзякоу (Китай)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Олимпийский турнир
15.02
Чжанцзякоу (Китай)
Эстафета (М)
Биатлон. Олимпийский турнир
16.02
Чжанцзякоу (Китай)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
18.02
Чжанцзякоу (Китай)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Олимпийский турнир
18.02
Чжанцзякоу (Китай)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
18 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонистки не попали в число призеров масс-старта Олимпиады

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Анна Сола и Динара Алимбекова не попали в число призеров масс-старта Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Зимняя олимпиада
Наверх
Источник: Reuters

На дистанции протяженностью 12,5 км Анна Сола заняла десятое место, уступив победительнице 1 мин. 39,2 сек. Белоруска восемь раз промахнулась на четырех огневых рубежах. Динара Алимбекова также не закрыла восемь мишеней и финишировала на 12-й позиции (+2 мин. 01,2 сек.).

Олимпийской чемпионкой стала французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше с результатом 40 мин. 18,0 сек. при четырех неточных выстрелах. Серебро выиграла норвежка Тириль Экхофф (+15,3 сек. ; 4 промаха), бронзовую медаль завоевала ее соотечественница Марте Ройселанн (+34,9 сек. ; 4).

Олимпийский биатлонный турнир в Чжанцзякоу завершится сегодня мужским масс-стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Беларусь представит серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский.

 Наглое ограбление кормушки для птиц попало на видео и рассмешило YouTube
Британец нашел в чистом поле древнюю и очень ценную монету
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь