Белорусские биатлонистки не попали в число призеров масс-старта Олимпиады

На дистанции протяженностью 12,5 км Анна Сола заняла десятое место, уступив победительнице 1 мин. 39,2 сек. Белоруска восемь раз промахнулась на четырех огневых рубежах. Динара Алимбекова также не закрыла восемь мишеней и финишировала на 12-й позиции (+2 мин. 01,2 сек.).