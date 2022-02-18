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18 февраля, источник: Sport24

Йоханнес Бе победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Логинов — 15-й, Латыпов — 19-й

18 февраля на Олимпийских играх-2022 в Пекине прошел мужской масс-старт в биатлоне. Победителем гонки стал Йоханнес Бе.

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Он преодолел дистанцию за 38:14.4. Вторым финишировал швед Мартин Понсилуома (+40.3). Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Ветле Шоста Кристиансен (+1.12.5).

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, финишировавший 15-м (+2:51.8). Эдуард Латыпов занял 19-е место (+3:21.0), Максим Цветков — 20-е (3:23.3).

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