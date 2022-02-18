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18 февраля, источник: Sports.Ru

Йоханнес Бе обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне

Сегодня норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Зимняя олимпиада
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6
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6
фотографий

Это пятое золото Олимпиады в карьере норвежца. Теперь он занимает второе место по титулам Олимпийских игр после соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена.

Топ-5 медалистов ОИ в биатлоне (всего — золото — серебро — бронза).

  1. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 13 (8−4−1)
  2. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8 (5−2−1)
  3. Мартен Фуркад (Франция) — 7 (5−2−0)
  4. Рикко Гросс (Германия) — 8 (4−3−1)
  5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) — 8 (4−3−1).

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