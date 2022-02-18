Йоханнес Бе обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне
Зимняя олимпиада
Сегодня норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
Сегодня норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
Это пятое золото Олимпиады в карьере норвежца. Теперь он занимает второе место по титулам Олимпийских игр после соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена.
Топ-5 медалистов ОИ в биатлоне (всего — золото — серебро — бронза).