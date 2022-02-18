Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей
Сборная Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
Сборная Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
15-ю награду высшего достоинства на Играх-2022 в Пекине в копилку национальной команды принес биатлонист Йоханнес Бе, выигравший масс-старт.
Также у сборной Норвегии 8 серебряных и 11 бронзовых медалей — всего 34 медали. Это первое место в общекомандном медальном зачете как по количеству золотых наград, так и общему числу медалей.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцы завоевали 14 золотых медалей.
Второее место в медальном зачете на Играх в Пекине занимает сборная Германии, у которой 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Замыкает тройку США (8−8−5).
Россия идет на девятом месте (5−9−13). Однако по общему количеству медалей российская команда уступает только Норвегии.