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18 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей

Сборная Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Зимняя олимпиада
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Йоханнес Бе обошел Фуркада и стал вторым после Бьорндалена по медалям Олимпийских игр в биатлоне

15-ю награду высшего достоинства на Играх-2022 в Пекине в копилку национальной команды принес биатлонист Йоханнес Бе, выигравший масс-старт.

Также у сборной Норвегии 8 серебряных и 11 бронзовых медалей — всего 34 медали. Это первое место в общекомандном медальном зачете как по количеству золотых наград, так и общему числу медалей.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцы завоевали 14 золотых медалей.

Второее место в медальном зачете на Играх в Пекине занимает сборная Германии, у которой 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Замыкает тройку США (8−8−5).

Россия идет на девятом месте (5−9−13). Однако по общему количеству медалей российская команда уступает только Норвегии.

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