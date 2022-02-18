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18 февраля, источник: Sport24

Губерниев: Ставлю биатлонистам за Пекин оценку четыре. Плохо, что без золота, хоть и были шансы

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги выступления российских биатлонистов и биатлонисток на Олимпиаде в Пекине.

Зимняя олимпиада
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Источник: РИА "Новости"

«Ставлю биатлонистам за Пекин оценку 4. Четыре медали неплохо, плохо, что без золота, хоть и были шансы! Мужские тренеры должны работу продолжать, вопрос по женским…», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

У мужчин в масс-старте лучший результат показал Александр Логинов, финишировавший на 15-м месте. У женщин Кристина Резцова стала 5-й.

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